«Mio figlio piangeva, avevo solo 2 cose e la tipa di fronte a me in cassa non mi ha fatto passare. Mi sono vendicata, ho sbagliato?»

Un semplice viaggio al supermercato per comprare quelle due cose che ti servono a mettere insieme un piatto si è trasformato, per una giovane mamma, in una spirale di frustrazione e vendetta. Con il figlio di due anni in braccio, in preda alle lacrime, e la lunga fila alla cassa, si aspettava che qualcuno la facesse passare e le permettesse di andare per prima, in modo da pagare i due ingredienti e continuare la sua giornata.

Il fatto che, invece, la cliente davanti a lei abbia continuato tranquillamente la sua spesa ha fatto scattare qualcosa in Lani, che alla fine ha deciso di prendersi una piccola vendetta. Una volta tornata a casa, tuttavia, il marito l'ha ripresa e ora la ragazza si chiede se abbia sbagliato a reagire in questo modo.

La "vendetta" della mamma: «Ho sbagliato?»

«Ragazzi, ho sbagliato?», si chiede Lani, prima di lanciarsi in un racconto di circa due minuti su cosa le è successo poco prima al supermercato.

Il bambino era in preda a un capriccio e continuava a piangere e a colpirle il viso, a tirarle i capelli, «ma cosa avrei dovuto fare?», si chiede la donna, «Non è che puoi dire ai bambini di fare silenzio, non ti ascoltano». Dopo aver preso i due ingredienti mancanti, si avvicina all'area dove sono situate le casse e si accorge che quelle automatiche sono, purtroppo, tutte occupate.

Dunque, deve mettersi in fila e ci sono diverse persone con i carrelli pieni, tra cui una donna, subito davanti a lei, che continua a guardarla con evidente fastidio: «Non era ancora il suo turno, c'era ancora qualcuno prima di lei che stava finendo di pagare la sua roba, e questa tipa mi squadra dall'alto in basso e poi comincia a mettere la spesa sul rullo. Alla fine ha speso più di 400 euro, e non mi ha lasciata passare avanti per pagare 8 euro e due ingredenti».

A quel punto, Lani ha deciso di prendersi una piccola vendetta e ha preso dalla spesa della donna le uova, il bacon e il burro che erano tra gli ultimi oggetti, nascondendoli dietro i suoi. Li ha pagati con i suoi soldi e se li è portati a casa: «Io li userò sicuramente, mentre spero che lei torni a casa e domattina si svegli, pronta per fare colazione, e non possa farlo perché è una str***a irrispettosa».

La maggior parte degli utenti non crede abbia fatto nulla di male, considerando quanto è stata sgarbata la signora: «D'accordo al 100%. Non è difficile essere una brava persona, e solo le brave persone meritano uova e bacon!». Alcuni, invece, nonostante comprendano il torto subito dalla mamma, non sono d'accordo con il comportamento di Lani: «Hai sbagliato. Bisogna trattare i cattivi con gentilezza. Per esempio, avresti dovuto proporti per aiutarla a mettere via la spesa».

