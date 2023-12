Vince il suo primo volo in Business grazie a un premio di lavoro e porta con sé la mamma, ma l'illusione dura poco: "cacciato" in Economy

di Cristina Siciliano

Un problema tecnico di un aereo è uno dei motivi molto frequenti affinché un volo subisca un ritardo o una cancellazione. Lo sa bene Jameel Rehman, 33 anni, che ha prenotato con la mamma al suo fianco un volo Quantas in business class di dieci ore, da Sydney a Honolulu, nelle Hawaii. Ma purtroppo non è andato tutto come sperava.

Il 33enne ha spiegato attraverso un video TikTok che è stato costretto a cambiare il suo posto business poiché c'è stato un problema tecnico che poteva compromettere la sua sicurezza. Rehman ha anche raccontato di aver vinto il viaggio in business class grazie ad un premio di lavoro. Tuttavia, visto che tutti gli altri posti in business class erano occupati, Rehman ha dovuto usufruire di un posto economy.

Last week I got relegated back to economy on my first ever business class flight within 10 minutes of sitting down 🫠 Can't a man flex with his mother in peace??! 😫😫😫 No hate to Qantas, I see it as a synchronicity more than anything - a gentle lesson in ego perhaps? 🧐

Cosa è successo

Rehman ha spiegato che per lui volare in business class era una cosa del tutto nuova. «Volevo solo mostrare a mia mamma un viaggio in business class, non pensavo succedesse tutto questo.

Anche se Rehman non ha ottenuto un posto in business class, ha spiegato ai suoi follower di aver ricevuto accortezza dal personale e un servizio di pasti e bevande di livello superiore. Il 33enne ha avuto anche l'accesso al bagno della business class con un assistente di volo che lo ha costantemente controllato.

