Nella grotta di Babbo Natale e signora: «In un mondo di brutte notizie portiamo gioia a chi ne ha bisogno»

di Cristina Siciliano

Babbo Natale non vive solo a Rovaniemi, in Lapponia, ma sono numerosi i luoghi sparsi per il mondo in cui è possibile incontrare Santa Claus. E infatti, una grotta di Natale è stata costruita da una coppia di genitori a Frome, nel Somerset in Inghilterra. Clare Perry, 59 anni, che interpreta la signora Claus, e il marito Gordon, 57 anni, ogni anno, nel periodo natalizio si travestono e accolgono i bambini della città in una grotta. La struttura è provvisoria, ma la coppia ha sempre voluto renderla permanente.

🎄✨ WE HAVE NEWS ✨🎄 We are so happy to say that at the meeting with Somerset County Council today they have passed our... Pubblicato da Santa's Grotto Frome su Martedì 5 dicembre 2023

La storia

Inizialmente la grotta definitiva non poteva essere costruita nella campagna a Somerset tant'è che il Somerset Council ha rifiutato a Clary Perry e Gordon più volte il permesso di costruzione.

L'obiettivo

«Cerchiamo di restituire il sostegno alla comunità - hanno spiegato Clare e Gordon -. Si tratta di dare un po' di divertimento e gioia nella vita delle persone in questo momento. Ci sono così tante notizie brutte in ogni momento della vita: vedere i bambini felici e sorridenti ci fa stare bene. Abbiamo ricevuto anche la visita una bambina a cui è stato diagnosticato un tumore, sta lottando e tornerà per le visite gratuite come "ospite speciale"».

