Ascelle non depilate e non usa il deodorante per due anni: «Non è necessario»

di Cristina Siciliano

L'emancipazione femminile passa anche dai peli. Anche la battaglia del dogma della depilazione a tutti i costi segue un suo binario fatto di iniziative, campagne, class action, challenge social. Perché, sia chiaro, le donne hanno i peli e sono libere di scegliere in maniera personale se farne a meno, se raderli o esibirli, senza vergona. E lo sa bene Cherry the Mistress, 20enne, che ha scelto di aprire il suo profilo su OnlyFans per problemi economici e che ha raccontato di non depilarsi (le ascelle) da circa due anni. La 20enne ha affermato che da quando si è iscritta su OnlyFans guadagna 27mila euro al mese e per questo motivo ha scelto di abbandonare l'università.

Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

La storia

Cherry ha rivelato attraverso alcuni video che molti suoi follower apprezzino che lei non utilizzi il deodorante perché la definiscono come una cosa «rara».

Cherry ha spiegato che ama se stessa e quindi cerca di non focalizzarsi sulle cattiverie che le persone dicono su di lei. «Ritengo che la depilazione sia un doppio standard perché gli uomini "non devono radersi se non vogliono", mentre è praticamente un obbligo per le donne - ha spiegato Cherry -. Questa cosa non è giusta. Il deodorante? Per me non è necessario».

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Novembre 2023, 09:36

