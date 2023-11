Mamma si finge sua figlia per andare un giorno nella scuola media: arrestata e multa di 600 euro. «Ecco perché l’ho fatto»

di Cristina Siciliano

La regola per difendere i propri figli dai pericoli e dalle sfide della vita è «conoscere per proteggere». E lo sa bene Ann Casey Garcia, 33 anni, del Texas, che a causa di un «esperimento sociale» si è finta sua figlia per andare a seguire le lezioni per un intero giorno nella scuola media.

La 33enne ha raccontato di aver seguito le lezioni e di aver pranzato in mensa. Tuttavia, Casey è stata accusata di manomissione di documenti d'identità a causa della falsificazione della firma di sua figlia. Casey Garcia per questo motivo è stata condannata a sei mesi di libertà vigilata e ha dovuto pagare 600 euro di multa. Inoltre, la donna dovrà frequentare anche cento ore in un servizio comunitario. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Le parole di Casey Garcia

Con una mascherina che ha aiutato a proteggere la sua identità, Garcia ha pranzato nella mensa e ha frequentato tutte le lezioni di sua figlia. «Abbiamo bisogno di maggiore sicurezza nelle nostre scuole, questo è ciò che ho voluto dimostrare e sento di averlo fatto».

La 33enne ha affermato di aver compiuto tale gesto per promuovere una maggiore sicurezza nella scuola e che il suo obiettivo principale è quello di proteggere i suoi figli e quelli degli altri. La donna, secondo quanto riporta The Mirror, ha spiegato ai deputati che il suo scopo è quello di dimostrare «la facilità con cui un adulto può entrare nel campus in qualsiasi momento».

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Novembre 2023, 08:57

