Mamma prepara il pranzo di Natale con 8 euro a persona: «Ci sono tutti i piatti tradizionali». Come ha fatto

Natale, significati spirituali e profondi a parte, vuol dire soprattutto andare a caccia di idee. Da quelle per decorare la casa a quelle per trovare i regali giusti per fare felici i bambini. Insomma, il 25 dicembre mette alla prova la creatività anche in cucina. E lo sa bene Gemma Loveden, proveniente dal Merseyside nel North West, che ha raccontato di aver organizzato il pranzo di Natale per sette persone con soli 8 euro a testa. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Le parole di Gemma Loveden

«Mangiare insieme a Natale è importante per me e tutta la mia famiglia - ha sottolineato Gemma Loveden a The Mirror -. Mi è sempre piaciuto cucinare per la mia famiglia ma il costo della vita ha reso difficile avere tanto cibo in tavola rispetto allo scorso anno. Siamo una grande famiglia e spesso è difficile cucinare pasti sani e deliziosi per tutti però ho sempre cercato di impegnarmi per goderci insieme i festeggiamenti».

Il pranzo di Natale

La scrittrice gastronomica, che vive con i suoi figli e il suo compagno Guy, ha utilizzato un lussuoso cesto di tacchino e di manzo del rivenditore salutare online MuscleFood per nutrire la sua famiglia per il pranzo di Natale.

«Ci è piaciuto moltissimo usare il cesto per risparmiare sulle carni, dato che i prezzi nei supermercati sono alti, soprattutto nel periodo natalizio - ha sottolineato Gemma Loveden -. Un trucco che adoro è quello di togliere la carne della salsiccia dalla pelle, metterla in una padella e schiacciarla per ottenere una sana porzione di carne macinata. Bisogna poi aggiungere alcune salse e verdure nella padella, quindi far bollire un po' di pasta sul fuoco».

Gemma ha aggiunto: «Come si può risparmiare? Comprando verdure di brutto aspetto ma buone, facendo la spesa stagionale e pianificando i pasti. Bisogna pensare che non c'è solo il giorno di Natale a cui pensare, c'è la vigilia di Natale, il Santo Stefano e i due giorni successivi».

La donna ha affermato che i suoi consigli per risparmiare durante il Natale sono semplici e si basano sulle offerte last minute. «Bisogna comprare la carne prima e metterla nel congelatore - ha spiegato Gemma-. Lo stesso con le patatine, bisogna comprarle quando sono in offerta in modo che siano pronti per qualche spuntino festivo».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Novembre 2023, 09:53

