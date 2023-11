Coppia ha 13 figli nonostante la vasectomia del papà: «Il nostro sogno si sta avverando»

di Cristina Siciliano

Famiglia è tornare a casa la sera e trovare qualcuno che aspetta e perché no, anche 13 figli. Lo sanno bene Natalie, 44 anni e Oliver Jackson, 45 anni, che oggi si ritrovano tredici figli in casa. Ma bisogna fare un passo indietro. In realtà, la coppia inizialmente pensava di non potere avere figli. Il motivo? Nel 2004 a Oliver gli venne rimosso un testicolo dopo il tumore allo stomaco e ai polmoni.

A tale proposito, al 45enne gli fu congelato parte del suo sperma prima dell'intervento. Dopo un lungo periodo di riabilitazione post chemioterapia, la coppia ha scoperto che non dovevano per forza ricorrere alla fecondazione in vitro per avere un figlio.

La storia

Da quel momento Natalie e Oliver non hanno smesso di avere bambini. Neanche la vasectomia di Oliver è stata in grado di fermare la procreazione dei piccoli Jackson. E dopo il decimo figlio, infatti, sono nati altri tre.

«Mi sento così fortunata - ha spiegati Natalie a The Mirror -. Pensavamo di non potere avere figli, ora ne abbiamo ben tredici. Riceviamo commenti del tipo: "Non hai la televisione?". Ma io adoro avere una famiglia numerosa. Ci divertiamo molto. Ora tutti i miei sogni si stanno avverando».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Novembre 2023, 09:54

