Mamma single mangia gli avanzi della figlia di 6 anni per sopravvivere: «Riesco a comprarle solo pane, burro, latte e succo di frutta»

di Cristina Siciliano

Una mamma osserva il mondo sempre attraverso la lente del sacrificio, che sembra alcune volte, essere l'unica soluzione per sopravvivere. E lo sa bene Charlene Hughes, 36 anni, mamma di una bambina di sei anni che ha scelto di usufruire dell'Universal Credit, ossia un supporto offerto dal governo del Regno Unito introdotto per venire in aiuto ai cittadini che si ritrovano con difficoltà finanziarie. La 36enne ha spiegato che per problemi di salute mentale non è in grado di lavorare. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

La storia

Charlene Hunghes, ha raccontato di non poter lavorare a causa di alcuni problemi di salute mentale e di broncopneumopatia cronica ostruttiva. «Come mamma single con 11 euro a settimana potrei praticamente comprare pane, burro, latte e succo di frutta - ha spiegato Charlene in un'intervista a PA -.

La 36enne ha raccontato di aver «sempre lavorato» nella sua vita fino a quando non ha contratto il Covid. «Stavo male, ho perso mio padre e in quel momento sono peggiorata - ha spiegato Charlene -. Ho avuto l'influenza e sono andata in terapia intensiva. Purtroppo soffro della mia salute mentale e sto facendo delle terapie per la schizofrenia».

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Novembre 2023, 12:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA