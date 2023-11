Mamma in lacrime sui social perché non può fare la spesa: «Ho il conto in rosso, non riesco a mantenere la mia famiglia»

di Redazione web

Lacrime per Mackenzie, mamma di due bambini, moglie e lavoratrice instancabile. Il motivo? Un conto in rosso che non le permette di fare la spesa. «Non ho mai avuto debiti prima d’ora, adesso il mio conto va in rosso solo perché faccio la spesa. Ho fatto tutto quello che mi è stato detto - spiega la mamma americana in un video pubblicato su TikTok».

Poi, sottolinea: «Ho studiato, mi sono laureata così da avere un buon lavoro che mi permettesse di provvedere alla mia famiglia. Oggi sono infermiera certificata, ho uno stipendio a sei cifre, mio marito continua a fare straordinari e non facciamo spese inutili. Eppure siamo costretti a vivere di busta paga in busta paga».

«E adesso?»

La preoccupazione di non riuscire ad arrivare a fine mese si faceva sentire già durante gli studi, ma Mackainze racconta che, una volta trovato un buon lavoro, mai si sarebbe aspettata di «dover controllare la disponibilità sul conto nel caso in cui i nostri figli volessero andare al cinema».

Se dovesse succedere un imprevisto? «Magari proprio quella serata al cinema potrebbe impedirle di far fronte a un’emergenza. Mi hanno consigliato di andare all’università, di laurearmi, di trovare un buon lavoro e così avrei avuto una vita serena. Ho fatto tutto quello che mi hanno detto, e adesso?».

I commenti

Lo sfogo della donna, in lacrime davanti alla fotocamera del cellulare, ha raccolto più di 20mila commenti. «Perché il cibo è diventato così costoso?» chiede un altro aggiungendo che «è la voce nelle mie spese che sta aumentando più velocemente».

Infine, la testimonianza di un’altra mamma: «Sono incinta al nono mese e mio marito è l’unico a lavorare, non mi viene nemmeno pagata la maternità. Sono davvero spaventata per il futuro».

