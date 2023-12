Nonni coinvolti in un gioco “alcolico” dal nipote per una notte: «Non potevano crederci»

C'è molta poetica intorno all'universo dei nonni, che qualcuno spesso definisce come gli angeli custodi della famiglia, ma c'è anche molta concretezza, diciamo, anzi, molto senso pratico. E poi, perché no, ci sono anche «i nonni moderni», che non perdono la propria grinta, energia e soprattutto, giovinezza. Lo sa bene, Mark Hamlet di Sandbach, in Inghilterra, che nelle ultime ore ha portato in giro i suoi nonni a bere qualche bicchiere di vino grazie ad «un gioco alcolico» per una notte.

Reason 52 why I can’t delete Facebook: a group called ‘Wetherspoons The Game!’ in which you put up a couple of photos of yourselves & explain the occasion, alongside the spoons you’re in. If you’ve got a good post, people will send you a drink. Nana doesn’t know what’s hit her 🤣 pic.twitter.com/J0tUaCCCPu