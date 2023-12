Vince un milione di euro, la nuova vita di una giovane mamma: da pasta e fagioli a Michael Kors. «Ma non lascio il lavoro»

Ruth Breen, una giovane mamma single di una bimba di 11 anni, era sempre in rosso e faticava ad arrivare a fine mese. Lavorava duramente come ostetrica al Wigan Infirmary, nella città di Wigan, Inghilterra. Mangiava quasi tutte le sere pane e fagioli per potersi permettere di andare avanti.

Una vita difficile, fino a quando il destino non ha deciso di cambiargliela. Era il 2014, quando, dopo aver tentato la fortuna, vinse 1.167.000 euro all'Euromillion.