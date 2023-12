Anziani occupano posti in treno riservati a una mamma con 3 figli, la lite dopo il rifiuto di spostarsi: «Maleducati»

Una madre di tre figli ha dato del maleducato a una coppia di anziani per non essersi spostata dai posti che aveva riservato per lei e la sua famiglia in treno. La donna si chiama Amanda Mancino-Williams. Ha affermato che la coppia si è rifiutata di muoversi dopo che lei li aveva informati di aver prenotato in anticipo i posti sul vagone gremito da Cheltenham a Nottingham (Inghilterra). La 37enne ha detto che la coppia parlava "in modo elegante" e le aveva detto che i biglietti prenotati "non avevano importanza".