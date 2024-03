Baltimora, perché è crollato il ponte: «Effetto domino dopo l'urto della nave, con quelli di oggi non accadrebbe»

«Dai primi accertamenti risulta un terribile incidente, non ci sono indicazioni di atti intenzionali»: lo ha confermato Joe Biden parlando dell'incidente al ponte di Baltimora, che ha causato un morto e alcuni dispersi. Ma quali sono le cause del crollo? Secondo Fabio Biondini, docente di Teoria e progetto di ponti del Politecnico di Milano, il ponte di Baltimora è crollato per un effetto domino: è stato sufficiente un urto localizzato, come quello avvenuto da parte della nave mercantile, perché le conseguenze si ripercuotessero in un tempo brevissimo sull'intera struttura. Se questo è accaduto, la causa è da ricercarsi anche nei criteri di progettazione adottati nel passato, che non consideravano adeguatamente i concetti di robustezza strutturale.