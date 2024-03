Baltimora, la nave coinvolta in un'altra collisione nel 2016 in Belgio: è finita contro la banchina di un molo

di Lee Gotti

Nella «inconcepibile tragedia» del crollo del ponte Francis Scott Key di Baltimora, come ha definito l'incidente il sindaco della città statunitense Brendon Scott, è emerso un particolare non da poco che riguarda la nave portacontainer. Secondo il sito web di monitoraggio delle navi Vessel Finder e dall'archivio degli incidenti marittimi Shipwrecklog, la nave era già stata coinvolta in una collisione nel 2016 ad Anversa, in Belgio.

In quell'occasione, ha scritto il Guardian, la prua della nave urtò il lato della banchina mentre lasciava il porto, danneggiando in modo significativo diversi metri dello scafo. Secondo Vessel Finder, al momento dell'incidente c'era bel tempo e la colpa fu attribuita al comandante della nave. In quel caso, l'incidente non provocò feriti o vittime, ma "solo" danni materiali.

La nave ha «perso propulsione»

Un incidente completamente diverso dalla catastrofe di questa notte: per il crollo del ponte il governatore del Maryland Wes Moore ha dichiarato lo stato di emergenza. Il cargo che ha provocato il crollo del Key Bridge di Baltimora aveva «perso propulsione» mentre lasciava il porto e aveva avvertito le autorità che stava perdendo il controllo.

Sarebbero 20 le persone disperse, due quelle salvate finora. Ma col passare delle ore le ricerche si fanno sempre più difficili a causa delle basse temperature del fiume Patapsco e la scarsa visibilità, ha riferito alla Cnn il portavoce dei vigili del fuoco della città, Kevin Cartwright.

Martedì 26 Marzo 2024

