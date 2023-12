La festa di compleanno più economica di sempre: «Ho speso 30 euro per 7 persone e mi hanno regalato la torta»

di Hylia Rossi

Ormai è chiaro, sono sempre di più le famiglie che faticano ad arrivare a fine mese e per questo motivo è il momento di farsi furbi e trovare i modi migliori per risparmiare senza dover necessariamente rinunciare a ciò che ci rende felici.

Le feste di compleanno, per molti, sono esattamente questo: occasioni di felicità, un momento di condivisione e un modo per riunirsi e festeggiare il passaggio di un altro anno. Non importa, a questo punto, che sia stato positivo e negativo, né che il cibo sia di qualità sopraffina: bastano 30 euro, la propria famiglia e la voglia di divertirsi. Madison Stimmel possedeva tutti e tre i requisiti.

La cena economica e la torta regalo

Per festeggiare i suoi 26 anni, Madison ha chiamato a raccolta la sua famiglia e si è diretta da Costco, una delle più celebri catene di ipermercati degli Stati Uniti.

Lì, con il cerchietto ben visibile sulla testa che recita "la festeggiata", Madison si è avvicinata al tablet per piazzare l'ordine della cena per tutti quanti: pizza al formaggio, insalata, pollo e infine hot dog, salse e bevande per tutti. Madison dice: «Sarà la cena più economica di sempre». Il totale? Trenta euro e 88 centesimi.

La 26enne ha spiegato che non aveva assolutamente voglia di fare qualcosa di costoso ed elegante e dato che la sua famiglia ha sempre amato il cibo di Costco, ha pensato subito di proporre il supermercato come location per i festeggiamenti. Inizialmente, ammette, non pensavano dicesse sul serio, ma si sono dovuti ricredere.

Il servizio, tra l'altro, è stato ottimo: non appena i dipendenti si sono resi conti del compleanno di Madison, le hanno portato una torta da compleanno completamente gratuita. Gli utenti hanno applaudito la decisione della ragazza, facendo presente che se Costco mettesse a disposizione una sala per questi eventi, sarebbe senza dubbio costantemente sold out!

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Dicembre 2023, 13:23

