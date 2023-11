«Invito i miei parenti a casa per Natale, ma dovranno pagare 170 euro a testa per mangiare. Non è giusto che paghi solo io» Il menu stilato dall'influencer Carla Bellucci comprende un piatto di tacchino e un solo bicchiere di champagne







di Redazione Web L'influencer Carla Bellucci è già alle prese con le feste natalizie e il pranzo del 25 dicembre. Per organizzare al meglio i preparativi, la 42enne ha già stilato il menu e avvisato la famiglia che ospiterà a casa il giorno di Natale. Ma una novità sorprende i parenti che li costringe ad una dura decisione: accettare o declinare l'invito? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carla Bellucci (@officialcarlabellucci) Il menu In Gran Bretagna, l'influencer Carla Bellucci ha deciso che farà pagare il pranzo di Natale a tutta la sua famiglia, perché «non è economico ospitare a pranzo le persone e ci vuole anche molto tempo per preparare un buon pasto». Per il 25 dicembre, la modella ha previsto la presenza di 15 persone che, se accetteranno di stare alle sue condizioni, dovranno pagare 150 sterline (circa 170 euro) a testa: «Se vuoi qualità, devi pagarla. Il menu sarà composto da carne e champagne: ma solo un bicchiere e «se vogliono altro alcol possono portarselo da casa». Le porte della sua abitazione si apriranno solo dalle 14 alle 22, poi «caccerà tutti fuori e li manderà a casa». Alcuni dei parenti invitati da Carla Bellucci hanno già deciso che non andranno al suo pranzo di Natale. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Novembre 2023, 12:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA