Mamma di due figli, lo sfogo in lacrime: «Guadagno meno di 30mila euro l'anno, non riesco a dargli da mangiare»

di Hylia Rossi

Il dramma di una madre che ha provato - e continua a provare - con tutte le sue forze a dare ai suoi due figli un'infanzia serena, ma si trova costantemente in difficoltà, costretta a continue rinunce per potersi permettere di portare un pasto a tavola.

Abbie ha 30 anni e un lavoro a tempo pieno come customer service manager e percepisce uno stipendio annuale di poco meno di 30mila euro. Eppure, non è abbastanza e con l'arrivo del Natale la necessità di fare tagli si fa ancora più pressante.

Lo sfogo di Abbie: «Sono in ginocchio»

La giovane mamma è originaria del Regno Unito, dove vive tuttora insieme ai suoi due figli, e il suo sfogo si trasforma ben presto in una critica - che sa più di grido d'aiuto - ne confronti del governo di Rishi Sunak, accusato di «vivere nel lusso» mentre il resto del paese è in ginocchio.

Abbie Palmer ammette di riuscire a malapena a nutrire i suoi due figli, uno di 12 anni e l'altro, più piccolo, di 6.

A tutto questo si aggiunge il Natale che si fa sempre più vicino e la realizzazione di dover tagliare al minimo il budget per comprare un regalo ai due bambini. Dopo aver pagato tutte le bollette, dice la mamma, rimangono a malapena 700 euro, che non sono abbastanza per una vita non agiata, ma per lo meno serena.

In effetti, Abbie sa bene che ci sono persone che se la passano ancora peggio di lei, ma questo anziché farla sentire meglio le causa ancor più rabbia: «Ero al supermercato e pensavo che di solito in questo periodo di feste la mia mamma riempiva la cucina di dolcetti natalizi. Poi, ho realizzato che quest'anno non potrò farlo».

Poi, aggiunge: «Prendo più dello stipendio minimo, ma una volta fatta la spesa e messo il carburante i soldi sono finiti». Abbie conferma che tutti i suoi conoscenti sono in condizioni simili. Molti utenti sui social hanno espresso la loro vicinanza e comprensione per la mamma, mentre alcuni hanno affermato che se con i 700 euro rimanenti ha difficoltà, forse dovrebbe imparare a gestire meglio i propri soldi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Novembre 2023, 15:14

