Mamma in lacrime: «Ho fatto tutto quello che dicevano: studia, laureati, lavora. Non riesco comunque a mantenere la mia famiglia»

di Hylia Rossi

Tutti quei bambini che sono cresciuti con lo stesso mantra, vale a dire diverse variazioni di "impegnati nello studio, che solo così avrai un buon lavoro", hanno raggiunto l'età per costruire la propria famiglia e si sono resi conto che forse ciò che un tempo era forse un buon consiglio non si applica, purtroppo, alla situazione odierna.

Sempre più spesso, in effetti, chi sta muovendo i primi passi nel mondo del lavoro, sta cercando di comprare casa e costruirsi un futuro, si trova davanti un muro che non è possibile valicare con la scala che il presente ti ha messo a disposizione: il costo della vita.

Una mamma è scoppiata in lacrime in un video pubblicato su TikTok, persa e confusa riguardo a come sia possibile, dopo aver fatto tutto ciò che le era stato detto, ritrovarsi a vivere stipendio per stipendio.

In crisi anche se i genitori hanno entrambi un buon lavoro

Mackenzie prende il suo cellulare, accende la videocamera e si sfoga, forse perché le lacrime davanti allo specchio non hanno mai aiutato nessuno e mostrare la propria fragilità e le difficoltà del quotidiano può aiutare a trovare degli alleati in modo che, insieme, si possa combattere per cambiare la situazione.

Tramite le lacrime traspare il senso di ingiustizia e di tradimento di questa mamma che non riesce a godersi la famiglia e ad assicurare loro un futuro a causa della preoccupazione costante di risparmiare e riuscire ad arrivare al giorno della paga.

I soldi sembrano scomparire appena arrivano, e non perché si voglia fare la bella vita, ma per pagare le spese essenziali: da mangiare per tutti, l'affitto, la benzina.

Per di più, dichiara la donna, ha un lavoro del tutto rispettabile: un'infermiera certificata, che lavora a tempo pieno. La stessa cosa si può dire per suo marito, che spesso si ritrova anche a fare gli straordinari pur di assicurare maggiore stabilità economica alla famiglia.

La mamma non riesce a capire dov'è che ha sbagliato: «Crescendo ci hanno detto cose del tipo "vai all'università, prendi una laurea così puoi lavorare e supportare la tua famiglia". Eccoci qui. L'ho fatto. E adesso?».

Lo stress di arrivare a fine mese era già presente durante gli studi, afferma Mackenzie, ma si era detta che la situazione sarebbe cambiata una volta entrata nel mondo del lavoro: «Pensavo che non avremmo dovuto controllare la disponibilità sul conto se i figli ci chiedono di andare al cinema una sera»

Il video della mamma ha raccolto quasi 20mila commenti da parte di utenti che affermano di trovarsi in situazioni molto simili: «Non ho mai avuto debiti prima d'ora e ultimamente il mio conto è in rosso perché ho fatto la SPESA», «Il mio stipendio è a sei cifre e anche io vivo di stipendio in stipendio. Ma com'è possibile? Non spendo per cose inutili, è deprimente».

