«Vorrei comprare casa, ma mi rimangono 10 euro a fine mese». Lo sfogo del giovane: ecco le mie spese, meno non si può

La situazione dei lavoratori si sta facendo sempre meno sostenibile, in particolare tra i più giovani, sia coloro che cercano di mantenersi durante gli studi che chi sta muovendo i primi passi nel mondo del lavoro. Il costo della vita non accenna a diminuire, ma gli stipendi non riescono a mantenere il passo e per chi ha appena iniziato a lavorare la situazione è ancora più drammatica.

Sono numerosi i ragazzi e le ragazze che stanno utilizzando i mezzi a loro disposizione, vale a dire i social, per sottolineare il problema e creare una coscienza collettiva che sia consapevole della necessità di spingere e cercare un cambiamento.

Ciò che manca, di cui si sente la mancanza, è una prospettiva futura: «Un giorno vorrei comprare casa», si sfoga il ragazzo, «ma come posso pensare di farlo se dopo aver pagato tutte le spese a fine mese mi rimangono giusto dieci euro?».

«Se continuo a fare l'insegnante, finisco in bancarotta»: lo stipendio non copre le spese mensili, costretta a usare i risparmi