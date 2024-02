Milleproroghe, c'è il via libera: dai mutui per i giovani ai contratti a termine e allo scudo erariale. Tutte le novità del 2024

Milleproroghe, il decreto legge ha avuto il via libera definitivo dall'Aula del Senato . Le misure a favore degli agricoltori e quelle a favore dei medici ma anche un nuovo scudo erariale per i funzionari della pubblica amministrazione, la rottamazione quater e più tempo per i contratti a tempo senza causale: sono tra le misure principali del decreto legge Milleproroghe, che ha incassato il via libera definitivo del Senato con 93 voti favorevoli, 61 contrari e un astenuto.