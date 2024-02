Multe, bollette, scontrini e ricevute: per quanto tempo bisogna conservarli? La guida e i suggerimenti

Scontrini, bollette, fatture e ricevute, per quanto tempo occorre conservarli? In alcuni casi conservare è utile per evitare di pagare due volte o per scongiurare sanzioni, in altre invece è solo uno spreco di tempo e spazio.



L'Unione nazionale dei consumatori ha riassunto alcune regole da tenere a mente: importanti soprattutto gli allegati alla dichiarazione dei redditi, perché l’Agenzia delle entrate può fare verifiche entro 5 anni dalla dichiarazione, che salgono a 7 in caso di mancata presentazione. Da tenere fino a 10 anni gli estratti conto bancari, gli atti notarili, i rogiti, gli atti di matrimonio separazione o divorzio, gli attestati e i diplomi.