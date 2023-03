Isopensione, via dal lavoro con 7 anni di anticipo: proroga fino al 2026. Ecco come richiederla

di Redazione web

Fino al 2026 si potrà usufruire dell'Isopensione, una sorta di pre-pensionamento esteso da 4 a 7 anni, introdotto da un meccanismo collegato alla Legge Fornero del 2012 (art. 4), la cui richiesta è stata prolungata dal recente decreto Milleproroghe per altri tre anni, dal 2023 al 30 novembre 2026, che potrebbe aprire la finestra della pensione per tutti quei lavoratori a cui mancano pochi anni per raggiungere la soglia di uscita, scrive il Corriere della Sera.

Cartelle esattoriali, cancellazione fino a 1000 euro: quali possibilità ci sono

Come richiederlo

La misura è utilizzabile da tutte le aziende con un numero superiore ai 15 dipendenti, che hanno un eccesso di personale, e potranno accedere alla richieste di pensione il lavoratore con un anticipo fino a 7 anni, sostenendo, però, sia l'assegno sostitutivo pensionistico, sia la contribuzione mensile fino al raggiungimento della soglia per la pensione ordinaria emessa dall'ente previdenziale. Un aspetto piuttosto gravoso per l'azienda, ma vantaggioso per il lavoratore più anziano che intende lasciare il lavoro.

Insegnante lascia la sua eredità alla scuola. La storia commovente della prof Maria Simon

L'accordo

Per raggiungere l’accordo deve esserci l'intesa con l'organizzazione sindacale ed il via libera dell'Inps, che valuta i requisiti contributivi del dipendente e chiede all'azienda una fidejussione a garanzia di solvibilità dell’impegno finanziario preso nei confronti del lavoratore. Se il datore non adempie agli obblighi, l’Inps emette un avviso e dopo 180 giorni riscuote coattivamente il credito.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Marzo 2023, 17:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA