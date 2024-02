Lavoro, quattro consigli dell'esperto per fare il doppio nella metà del tempo: «L'efficienza non si ottiene per caso, bisogna pianificare»

I lavoratori fanno sempre più fatica ad adattarsi ai ritmi richiesti e rispettare le scadenze imposte, riuscendo allo stesso tempo a mantenere una vita al di fuori di quella professionale. Il tempo sembra sempre non essere abbastanza e troppo spesso si finisce per tornare a casa tardi, esausti e incapaci di dedicarsi ai propri interessi o, semplicemente, rilassarsi con un libro o una serie televisiva.

In alcuni casi, tuttavia, lavorare in maniera più efficiente può essere la soluzione ai problemi e per raggiungere questo obiettivo è possibile seguire i consigli condivisi dall'esperto Ben Stocken, amministratore delegato di West Peak, una compagnia che si occupa proprio di ottimizzazione delle prestazioni aziendali.

Secondo quanto riporta Yahoo News, bastano quattro "trucchi" per cambiare radicalmente la gestione del tempo in ambito professionale e migliorare, di conseguenza, la propria quotidianità.