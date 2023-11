Per Natale l’80% dei romani pensa a come risparmiare

di Emiliano Pretto

Sarà un Natale sobrio. Con l'80% dei romani che risparmierà e il 26% dei cittadini della Capitale che quest'anno non acquisterà regali. Altri, invece, il 23,3% dei romani, i soldi della tredicesima li spenderanno quasi tutti per pagare le bollette e le tasse rimaste in sospeso. Con pochi "spicci" da dedicare ai regali da mettere sotto l'albero. Ne è convinta la Confcommercio Roma che ieri ha presentato i dati di una ricerca realizzata da Format Research realizzata allo scopo di capire l'andamento dei consumi in vista della festa più attesa dell'anno, quando si fa il pieno di shopping per parenti e amici. I dati fotografano una situazione in chiaro scuro. Un primo gruppo di romani faticherà a mettere sotto l'albero qualche dono. Al 23,3% di cittadini che userà i soldi per onorare il fisco (erano il 17,9% nel 2022) vanno aggiunti anche coloro che destineranno la tredicesima al risparmio, ovvero il 15,9% del totale. Un Natale quasi a zero, quindi, per circa il 40% dei romani a cui va aggiunto quel 26% di cittadini che i regali proprio non li farà. «Per alcuni si è eroso il potere di consumo- ha spiegato il presidente di Confcommercio Roma, Pier Andrea Chevallard- molti dovranno fare fronte a spese necessarie e hanno una minore capacità di dedicare soldi a spese come quelle natalizie».

Nonostante alcuni numeri negativi, però, per un'altra parte di cittadini il Natale 2023 sarà all'insegna di un aumento di spesa.

Qualche consiglio. Per un Natale low cost sembra che quest'anno andranno forte i prodotti enogastronomici, anche se qualcuno potrebbe obiettare che non sono mai passati di moda. Secondo la ricerca restano molto gettonati i capi di abbigliamento e gli accessori per i Pc. Per chi ha più capacità di spesa tornano alla ribalta i gioielli e gli abbonamenti alle piattaforme in streaming. Ma i romani torneranno ad affollare le vie dello shopping? La Confcommercio lancia l'idea: l'introduzione di una di Christmas card per rendere gratuito il trasporto pubblico al fine di venire in centro ed evitare lo shopping on line.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Novembre 2023, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA