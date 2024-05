Spargono le ceneri del parente defunto in mare, bagnanti sotto choc sulla spiaggia: arriva la polizia

di Cecilia Legardi

Una famiglia inglese è volata in Turchia per spargere le ceneri di un parente defunto nella sua località balneare preferita, sul mar Egeo. I turisti accanto sono rimasti disgustati e hanno avuto paura delle implicazioni sanitarie.

Lo choc degli altri bagnanti

Un bar situato sulla spiaggia di Uzunyali ha ripreso il momento in cui la famiglia britannica apre l'urna e lascia cadere in mare le ceneri della persona cara, noncurante delle persone attorno. Il gruppo si è recato in Turchia per poter dare un ultimo addio al defunto nel suo posto preferito per le vacane estive, la costa turca del mar Egeo. Un testimone ha raccontato: «La figlia ha spiegato che suo padre, 43 anni, era morto e che tutti volevano ricordarlo ponendo le sue ceneri in mare sulla sua spiaggia preferita a Marmaris. Il primo giorno circa 20 di loro si sono riuniti all'hotel Asda Maris e hanno trascorso una bella giornata mangiando, bevendo birra e cocktail, utilizzando la piscina e lo scivolo, quindi erano generalmente di buon umore prima dell'effettiva diffusione delle ceneri». La famiglia non intendeva allarmare gli altri bagnanti, ma si è scatenato il panico, perché i turisti hanno pensato che la diffusione delle ceneri a pochi metri dalla costa poteva mettere a rischio la salute. Le autorità, quindi, sono intervenute per avviare un'indagine, vista la preoccupazione della gente per la contaminazione dell'acqua.

La verità sulle ceneri

Le dichiarazioni delle forze dell'ordine hanno confermato che non c'era alcun pericolo per la salute: le ceneri in mare non possono causare malattie né altri problemi. Ma, sebbene la pratica della cremazione uccida tutti i batteri, virus e altre componenti pericolose, in Turchia non è possibile spargere le ceneri dei defiunti. Questa pratica è soggetta a diverse restrizioni, poiché il Paese turco vuole limitare l'importazione di ceneri. Ciò ha causato qualche controversia tra i viaggiatori che vorrebbero poter dire addio al prprio defunto sulle spiagge dell'Egeo.

Robin, ad esempio, un altro cittadino britannico, ha raccontato di aver impiegato un paio d'anni per poter ottenere il permesso dalle autorità per spargere le ceneri della moglie, la quale si era innamorata della Turchia dal primo momento in cui la avevano visitata insieme. «Purtroppo non è mai così semplice - dice Robin - Mi ci sono voluti quasi due anni per ottenere le autorizzazioni dall'aeroporto del Regno Unito, dalla compagnia aerea, dall'aeroporto turco, dal governo turco, dai funzionari del consiglio locale turco, dai rappresentanti delle principali moschee, dalla polizia turca e dalle autorità portuali locali».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Maggio 2024, 21:10

