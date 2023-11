«Ho speso 20mila euro per trasformare la mia casa in quella di Barbie: anche il mio ragazzo la adora»

di Marta Goggi

Una donna ha scelto di cambiare la sua casa e trasformandola a tema Barbie, completamente rosa e piena di cuori. Per riuscire in quest'intento ha speso quasi 20mila euro, e ora sfoggia soddisfatta il suo appartamento in foto e video sui social. Hannah Dahl, 28 anni, stava provando diverse tonalità di colore nella sua casa a Los Angeles, quando ha dipinto il muro di rosa ha realizzato di voler tutta la casa così.

Il racconto

«Stavo dipingendo le mie pareti con un sacco di colori diversi, provandoli. Ho dipinto le pareti di rosa e ho avuto un'illuminazione: ha fatto emergere il mio bambino interiore. Ho pensato: 'Questo colore mi fa sentire al sicuro.' Ho avuto l'idea di realizzare la casa delle bambole rosa a grandezza naturale», ha detto la donna a The Sun.



Per ristrutturare il suo appartamento come voleva ha speso quasi 20mila euro, cercando anche oggetti unici come specchi e cassettiere vintage provenienti da social media. «Ho coltivato questo grande amore per il rosa. È più di un semplice colore. Quando mi vesto, adoro abbinarlo alla mia casa. È molto più divertente avere fiducia in se stessi», ha detto. In questa impresa è stata sostenuta anche dal suo fidanzato che sembra avere la stessa passione per il colore.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Novembre 2023, 20:36

