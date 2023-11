Hawaii, il mistero dello stagno rosa "Barbie": le foto incredibili nascondono una triste realtà

di Redazione web

Sono immagini vere o ritoccate quelle scattate ad uno stagno color rosa al Kealia Pond National Wildlife Refuge? Le autorità sull'isola di Maui, che fa parte delle Hawaii, sottolineano che non c'è nulla di artificiale in riferimento a quelle foto che sui social sono diventate virali.

Situazione critica

Anzi, le autorità sanitarie e ambientali locali sono anche preoccupate perché stanno cercando di capire cosa stia provocando la colorazione rosa di questo piccolo specchio d'acqua, che si trova sulla costa a ridosso dell'oceano. Secondo i primi risultati delle analisi di laboratorio, si escludono alghe tossiche che potrebbero essere la causa del fenomeno, piuttosto si punta il dito contro la siccità.

Kealia Pond National Wildlife Refuge in Maui. Crazy phenomena that turns the water pink. #Maui pic.twitter.com/7ke2u7FZCZ — E (@EJ_Garza1) November 13, 2023

Alta siccità

Secondo gli esperti, questa insolita colorazione dell'acqua, sarebbe dovuta ad alobatteri, organismi che proliferano in bacini idrici con alti livelli di sale, che attualmente è superiore a 70 parti per mille, il doppio della salinità dell'acqua di mare.

Divieto di balneazione

Nonostante il color rosa, le autorità hanno dirmato l'avviso che intima alle persone di non entrare in acqua, di evitare di mangiare il pesce del laghetto e di assicurarsi che anche gli animali domestici non bevano l'acqua colorata di rosa.

