Pattinano sul lago trasparente: il rarissimo fenomeno della "finestra di ghiaccio" catturato nel video mozzafiato

Un fenomeno incredibile ripreso da Luc Mehl, un istruttore di pattinaggio ed educatore di attività all'aria aperta nativo dell'Alaska. Il video mostra un raro caso di "finestra di ghiaccio" che rende il lago Rabbit completamente ghiacciato in seguito al calo drastico delle temperature e così trasparente da permettere di vedere chiaramente il fondo.

Il raro fenomeno

A quanto pare, non a tutti capita di vedere una "finestra di ghiaccio" e si tratta di un'occorrenza alquanto rara. Sembra che un fenomeno del genere accada non più di una volta ogni dieci anni e, in effetti, Luc Mehl ammette, estasiato, che in dodici anni che va a pattinare al lago Rabbit non ha mai visto nulla del genere.

A quanto pare, perché si verifichi, è necessario non solo una temperatura molto fredda ma anche secca al momento della transizione verso l'inverno. Infatti, è più probabile che il ghiaccio sia trasparente se il processo con cui si forma è lento e le condizioni atmosferiche stabili.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Novembre 2023, 12:30

