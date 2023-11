«La calotta glaciale della Groenlandia si sta sciogliendo molto più rapidamente di vent'anni fa»: l'allarme deli scienziati

di Tommaso Cometti

Gli autori dello studio “Greenland: Wide accelerated retreat of peripheral glaciers in the twenty-first century”, pubblicato su Nature Climate Change, non hanno dubbi: lo scioglimento dei ghiacciai della Groenlandia è aumentato in modo drammatico. Come riporta Reuters, la ricerca dimostrebbe come, nelle ultime due decadi, l'andamento del fenomeno sia entrato in una nuova fase.

Lo studio

All'università di Copenhagen, gli autori hanno dichiarato: «Numerose analisi condotte negli ultimi anni hanno dimostrato che i ghiacciai più grandi della Groenlandia sono sottoposti a una forte pressione a causa dei cambiamenti climatici e dell’aumento delle temperature. Restavano tuttavia dubbi sull’entità dello scioglimento dei ghiacciai, di cui circa 22.000 in Groenlandia, in parte a causa di metodi di misurazione inadeguati. Ma tutti i dubbi che potevano esistere prima sono stati ora fugati».

Uno degli autori della ricerca, Anders Bjørk del Dipartimento di geoscienze e gestione delle risorse naturali, ha sottolineato: «In questo documento, chiariamo che i ghiacciai della Groenlandia si stanno sciogliendo e che le cose si sono mosse eccezionalmente velocemente negli ultimi 20 anni. Non ci sono più dubbi sull’entità e in realtà non c’è motivo di indagare ulteriormente su tale affermazione. I dubbi precedenti erano, in una certa misura, fondati. In effetti, prima dell’era delle immagini satellitari, le possibilità di indagare e documentare la misura in cui i ghiacciai si scioglievano in periodi di tempo estesi erano limitate».

Ad esempio, solo uno dei circa 22.000 ghiacciai della Groenlandia è stato continuamente monitorato utilizzando le cosiddette misurazioni del bilancio di massa, iniziate a metà degli anni ’90.

Per ottenere una visione completa del fenomeno, i ricercatori hanno studiato minuziosamente 1.000 ghiacciai della Groenlandia: hanno monitorato lo scioglimento dei ghiacciai negli ultimi 130 anni, utilizzando immagini satellitari e 200.000 vecchie foto aeree degli Archivi nazionali danesi, precedentemente utilizzate per creare mappe.

Bjørk ha precisato: «Poco più di 1.000 ghiacciai sono un numero enorme da studiare, ma lo abbiamo fatto perché volevamo semplicemente essere assolutamente certi di ottenere un quadro completo degli sviluppi negli ultimi 130 anni. Negli ultimi vent’anni, lo scioglimento dei ghiacciai ha contribuito per circa il 21% all’innalzamento osservato del livello del mare. Naturalmente, terremo d’occhio l'evoluzione del fenomeno. Siamo in una nuova era in cui i ghiacciai sono generalmente in ritiro, con gravi conseguenze per il livello del mare, che aumenterà sempre più velocemente».

I ricercatori danesi pensa che l’entità dello scioglimento dei ghiacciai rivelata dallo studio sia preoccupante: «Siamo ben consapevoli di dove ci porterà il futuro. Le temperature continueranno a salire e i ghiacciai si scioglieranno più velocemente di adesso. Ma il nostro studio mostra anche che i ghiacciai rispondono molto rapidamente ai cambiamenti climatici, il che è di per sé positivo, perché ci dice che non è troppo tardi per ridurre al minimo il fenomeno».

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Novembre 2023, 11:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA