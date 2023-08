Le "scie chimiche" potrebbero sparire per sempre, il rimedio studiato con l'intelligenza artificiale: «Così non le vedremo più»

di Redazione web

Le scie di condensazione, o "scie chimiche" come le chiama qualcuno, potrebbero presto sparire grazie all'intelligenza artificiale. Google sta pensando al rimedio che fa bene all'ambiente e che potrebbe eliminare per sempre uno dei temi preferiti dai complottisti. Un rimedio necessario, per abbassare il livello di inquinamento degli aerei. Secondo alcuni scienziati, le scie di condensazione prodotte dai motori degli aerei, starebbero contribuendo al riscaldamento globale.

Come eliminare le "scie chimiche"

Tuttavia, un gruppo di ricerca di Google, American Airlines e Breakthrough Energy (un'azienda tecnologica sostenibile fondata da Bill Gates) pensa di aver risolto il problema, riporta Il Telegraph. I piloti di American Airlines hanno effettuato 70 voli di prova in sei mesi, utilizzando previsioni basate sull'intelligenza artificiale fatte da Google e riferimenti incrociati con i modelli di scia di condensazione open source di Breakthrough Energy, per evitare di volare ad altitudini che potrebbero creare scie di condensazione.

Quando?

I risultati ottenuti suggeriscono che la tecnologia potrebbe essere pronta molto prima del previsto. "Questa è la prima prova che i voli commerciali possono evitare in modo verificabile le scie di condensazione e quindi ridurre il loro impatto sul clima", scrivono Carl Elkin e Dinesh Sanekommu in un post sul blog di Google Research.

C'è un problema, ovvero che questi voli di prova dovevano bruciare il 2% in più di carburante per trovare rotte adatte per evitare di creare scie di condensazione. Tuttavia, Google afferma che l'aumento totale del consumo di carburante su tutti i voli di una compagnia aerea sarebbe solo dello 0,3%, perché la maggior parte delle scie di condensazione è formata solo da un piccolo numero di voli ad altitudini specifiche.

