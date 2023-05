«L'intelligenza artificiale può portare all'estinzione dell'umanità», l'allarme degli esperti: rischi come le pandemie e guerra nucleare

di Redazione web

L'intelligenza artificiale può mettere fine al genere umano? Secondo alcuni esperti, sì. L'allarme è stato lanciato da Sam Altman, ad del produttore di ChatGPT OpenAI, oltre che da Demis Hassabis, amministratore delegato di Google DeepMind e Dario Amodei di Anthropic. Insomma, non gli ultimi arrivati sul tema. E neppure definibili "complottisti".

L'allarme delle Big Tech

«Mitigare il rischio di estinzione dell'Intelligenza artificiale dovrebbe essere una priorità globale insieme ad altri rischi su scala sociale come le pandemie e la guerra nucleare», si afferma in una dichiarazione pubblicata sulla pagina web del Center for AI Safety.

Allo stesso modo, molti altri esperti ritengono che i timori che l'IA spazzi via l'umanità non siano realistici. Arvind Narayanan, un informatico della Princeton University, ha precedentemente dichiarato alla BBC che gli scenari di disastri fantascientifici sono una distrazione. «L'attuale intelligenza artificiale non è nemmeno lontanamente capace di far materializzare questi rischi», ha detto. «Di conseguenza, ha distolto l'attenzione dai danni a breve termine dell'IA».

