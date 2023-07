Chef Simone Rugiati sui cambiamenti climatici: «Spruzzano miscele in aria per non far piovere». Selvaggia lo stronca così

di Redazione web

In questi giorni, l'Italia è bersaglio del maltempo e se il nord è colpito da nubifragi improvvisi che portano raffiche di vento e grandine distruttivi, il sud è, invece, ostaggio degli incendi. Proprio in merito al tema del cambiamento climatico si è espresso lo chef Simone Rugiati che ha parlato di "manipolazione climatica". Le sue storie Instagram sono state riportate da Selvaggia Lucarelli che lo ha stroncato con la sua pungente ironia.

Il post di Selvaggia Lucarelli

Tutto inizia da alcune storie Instagram dello chef Simone Rugiati che dice: «Sono a Milano, mi sono svegliato presto e ho letto un po' di vostri messaggi. Mi avete inviato video di cantine sotto acqua e ghiaccio a Milano e, invece, l'inferno in Sicilia. Allora, ragazzi se si passa da "complottisti" quando si toccano questi argomenti, a me non me ne frega niente. Ci sono le prove che esista una manipolazione climatica. È da anni che vengono spruzzati in aria miscele per non fare piovere. In alcune zone si può creare un certo fenomeno ambientale: può piovere o ci può essere siccità».

Selvaggia Lucarelli ha, quindi, ripreso il video scrivendo: «Queste miscele nell'aria le ha inalate tutte lui mi sa.

I commenti dei follower

Ovviamente, il post polemica di Selvaggia Lucarelli, che vede protagonista Simone Rugiati, ha riscosso moltissimo successo e scatenato i follower con diversi commenti, alcuni anche esilaranti. Un utente, ad esempio, ha scritto: «Piovono polpette».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Luglio 2023, 19:21

