Meteo, caldo anomalo per almeno 10 giorni: temperature fino a 36 gradi per la bolla africana. Le previsioni

Caldo anomalo in arrivo in Europa (e in Italia). L'espansione di un promontorio anticiclonico subtropicale di notevole potenza da Marocco/Algeria punta l'Europa occidentale.

La bolla calda africana raggiungerà la massima espansione tra domani e lunedì, con il baricentro in quota tra Spagna e Francia mentre il massimo pressorio al suolo verrà raggiunto tra area alpina ed Europa centrale, alimentato dal flusso di aria calda e stabile. Lo rileva Edoardo Ferrara di 3BMeteo. Ecco la situazione e le conseguenze sull'Italia.