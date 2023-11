«Dalla tempesta solare l'apocalisse di internet»: l'allarme degli scienziati sulle variazioni del campo magnetico della Terra

di Tommaso Cometti

Il Sole, che rappresenta la fonte unica ed essenziale di energia per il pianeta Terra, potrebbe anche costituire un potenziale pericolo. L'energia che scaturisce da una tempesta solare potrebbe, infatti, causare una “apocalisse di Internet”: l'allarme proviene dal professor Peter Becker, della George Mason University. Come riporta Fox Weather, Becker e il suo team di esperti stanno analizzando costantemente la potenziale minaccia.

Lo studio

Queste le parole dell'esperto: «Internet è nato quando l'attività del Sole era di gran lunga inferiore a quella attuale. In questo momento, si stanno intersecando due cose: i cambiamenti del Sole e l'aumento esponenziale del nostro utilizzo tecnologico». Nel corso degli anni, ci sono stati numerosi fenomeni di brillamento solare: la causa è un improvviso rilascio di energia in occasione di un fenomeno di riconnessione delle linee del campo magnetico.

Secondo Becker, un fenomeno di questo tipo potrebbe far arrivare verso la Terra grandi masse di plasma.

Becker ha illustrato la base della sua tesi: «Pensate all'evento di Carrington del 1859: danneggiò notevolmente i telegrafi. Le variazioni del campo magnetico diventarono talmente forti da causare considerevoli disagi. Inoltre, i cavi dell'epoca erano molto più robusti di quelli che usiamo oggi». Il ripetersi di un fenomeno del genere potrebbe, secondo le stime, causare danni per miliardi di euro al giorno soltanto negli Stati Uniti.

Secondo il professore, prevedere eventi come questo è come analizzare i terremoti. Becker ha detto: «Direi che la possibilità che una tempesta solare danneggi Internet ammonta a circa il 10%. Stiamo monitornado costantemente il Sole, per prevenire l'insorgere di un fenomeno che potrebbe distruggere la nostra civiltà».

