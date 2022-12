Fusione nucleare, verso svolta storica: «Prodotta più energia di quella utilizzata». Domani l'annuncio

La fusione nucleare è a un punto di svolta. Il Dipartimento dell'Energia statunitense ha indetto una conferenza stampa per martedì 13 dicembre. Secondo il "Financial Times", l'annuncio sarà rivoluzionario. Per la prima volta nella storia di questi esperimenti una reazione di fusione avrebbe prodotto più energia di quella usata per innescarla, secondo le fonti.

La scoperta, che potrebbe aprire al mondo la possibilità di "nutrirsi" della cosiddetta energia pulita, è avvenuta presso la National Ignition Facility ospitata nei Lawrence Livermore National Laboratory, in California. La notizia è stata confermata anche dal Washington Post, notoriamente molto vicino alla Casa Bianca.

Cosa è la fusione nucleare

La fusione si contrappone al principio di fissione. È il processo che alimenta le stelle, come il nostro Sole, e promette, nel lungo termine, di essere una fonte di elettricità quasi illimitata, utilizzando piccole quantità di combustibile reperibili ovunque sulla terra, da materie prime poco costose. Il processo di fusione unisce, fino a fondersi ad altissima temperatura, nuclei di elementi leggeri come l'idrogeno, che si trasformano in elio, rilasciando una quantità enorme di energia sotto forma di calore. La fusione è intrinsecamente sicura perché per sua natura non può innescare processi incontrollati.

U.S. scientists to report fusion energy ‘breakthrough’ in quest to develop a technology that provides unlimited, cheap, clean power https://t.co/AtsyxDfWvR — The Washington Post (@washingtonpost) December 12, 2022

