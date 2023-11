"Mean Girls", il trailer del reboot: ma non è ciò che i fan si aspettavano

di Redazione web

Poche ore fa è stato rilasciato il trailer del film reboot "Mean Girls", iconica pellicola degli anni 2000 che vedeva come protagoniste Lindsay Lohan e Rachel McAdams, attrici che i fan del film speravano di ritrovare nella re-edition del 2024.

Era da un po' che le ex attrici del film postavano video e frame del film del2004 sui loro profili social, facendo crescere la speranza che potessero tornare a lavorare insieme a un nuovo progetto, Mean Girls è stato uno dei film di maggiore successo di quegli anni, una pellicola al femminile ironica e divertente che fa luce sulle problematiche giovanili che si tovado ad affrontare i liceali.

Ma si sa... il successo per chi viene dopo è un'arma a doppio taglio, o si superano le aspettative o le si deludono completamente, sui social stavano nascendo numerose teorie, che le attrici tornassero sullo schermo ad affrontare i problemi della loro età, e quindi quelli di una donna in carriera o di una mamma magari...

Alcuni degli attori sono effettivamente tornati a recitare in una nuova versione di Mean Girls, che però non si è rivelato essere altro che uno spot pubblicitario, apprezzatissimo dal pubblico e dalla realizzazione geniale, ma che ha stroncato le speranze del pubblico... fino ad oggi.

Mean Girls si farà, ma purtroppo non come si aspettavano i fan della pellicola, non ci sarà nessuna Lindsay Lohan, almeno per quel che ne sappiamo, e nessuna evoluzione degli storici personaggi, dal trailer sembrerebbe un vero e proprio reboot, con una trama simile a quella precedente ma riadattata ai nostri tempi.

Sui social non poteva che scatenarsi una guerra di commenti, sotto il video del trailer, ma nessuno sembrerebbe troppo entusiasta , speriamo che a gennaio, all' uscita del film, cambieremo idea.

