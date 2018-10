Domenica 14 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Unainterao. Linda Smith, 64 anni ha raccontato che lei e la sua famiglia sono stati aggrediti da un canguro che, in un periodo di particolare siccità, era entrato nella loro proprietà rubando diverse scorte di cibo.La donna ha avuto un incontro con l'animale di circa 2 metri che l'ha aggredita rompendole delle costole e facendole collassare un polmone. Linda si è dovuta sottoporre a un intervento chirurgico dopo che ha cercato di allontanare l'animale, ma il canguro ha insolitamente reagito in modo aggressivo e ha iniziato a picchiarla. In suo aiuto sono corsi il marito il figlio della donna che però sono stati anche loro colpiti dall'animale, fortunatamente riportando solo qualche graffio.Come riporta il Telegraph , la famiglia, che vive nel Queensland, in Australia, è rimasta scioccata dall'aggressione, raccontando che solitamente questi animali non hanno reazioni così violente. Probabilmente se la donna non fosse stata soccorsa dai suoi familiari sarebbe potuta morire.