Voleva, per renderle più folte e avere uno sguardo più profondo, ma ha rischiato di, 31 anni, di Manchester, era andata dall'estetista per farsi fare una manicure, ma nel salone la proprietaria le ha illustrato questo nuovo trattamento e alla fine si è convinta a provare, visto il basso impatto che avrebbe dovuto avere.Come riporta il Mirror però l'estetista non le ha fatto alcuna prova allergologica limitandosi solo a chiederle se aveva allergie di alcun genere e se aveva fatto il trattamento in precedenza. Dopo qualche ora dal trattamento la ragazza ha notato un forte bruciore e rossore, con il passare del tempo le sopracciglia hanno iniziato a cadere e gli occhi a gonfiarsi, come se quella parte del viso stesse per esplodere. A quel punto la 31enne è andata in ospedale dove le è stata prescritta una crema cortisonica.Per diversi giorni la donna ha dovuto applicare l'unguento, e ha continuato ad avere gli effetti di quell'incidente di bellezza. Le è stato detto che il tipo di trattamento a cui si è sottoposta in realtà è particolarmente aggressivo e sconsigliato a chi a pelli sensibili, ma che soprattutto la professionista si sarebbe dovuta concretamente accertare l'assenza di reazioni allergiche prima di procedere.