Fa bere al compagno di classe un drink corretto al Viagra: 16enne sospeso a scuola

Quindicenne in gita scolastica beve un drink

corretto

al Viagra e finisce in ospedale. A denunciarlo il padre del ragazzo che frequenta l'Etonbury Academy ad Arlesey, nel Bedfordshire. La classe era stata a Berlino per un viaggio di sei giorni per conoscere la storia dell'Olocausto.



Durante il viaggio un compagno di classe sedicenne gli ha offerto la bevanda a cui era stata aggiunta una pillola di Viagra. Il colpevole ha ricevuto una sospensione di due giorni.



Il papà della vittima ha

afferma che la punizione è inadeguata per quello che è in definitiva un reato. Non solo, la vita di suo figlio avrebbe potuto essere messa in pericolo, ha detto il padre al quotidiano The Comet e per questo anche la scuola è responsabile.

Non è chiaro come il sedicenne abbia ottenuto il farmaco, in quanto non può essere venduto a minori di diciotto anni.