Per un selfie precipita e muore dal 27esimo piano Le immagini choc

Terrificante morte per una donna che si era seduta sulla ringhiera di un balcone al 27esimo piano per farsi un selfie , forse per riprendere il panorama della città. E' successo a Panama City, la vittima era di nazionalità portoghese, madre di due figli e, probabilmente a causa di un colpo di vento, ha perso l'equilibrio ed è caduta nel vuoto.



Esto es increíble.. acaba de pasar en la Ciudad de Panama. Una adolescente cayó 27 pisos por tomarse un selfie.. Hay que crear conciencia de lo que está pasando con el uso de las RRSS. @CMonteroOficial @soyfdelrincon @camilocnn pic.twitter.com/fTZ6NN0gFU — FalconGreen (@AnezAez4) 12 ottobre 2018

L'incidente, ripreso in un video che ha fatto il giro dei social, è avvenuto nel quartiere residenziale del Cangrejo.. La polizia di Panama ha twittato un messaggio eloquente: «Non rischiare la vita per un selfie. È più importante perdere un minuto nella vita che la tua vita in un minuto».