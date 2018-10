Si fanno un selfie sul lungomare di Ischia, ma la balaustra cede: tre turisti precipitano nel vuoto

selfie

Paura sull'per. Si stavano scattano un, mae sono precipitati nel vuoto. Casertani, tutti tra i 70 e i 75 anni, sono ospiti di un albergo della zona. L'incidente è avvenuto di fronte ad un hotel sulla provinciale e sono caduti per un volo di 5 metri e mezzo riportando fratture varie.I tre si sono appoggiati ai tubolari in ferro dei muretti di delimitazione della litoranea per fare una fotografia al tramonto - secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dal capitano Angelo Mitrione, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Ischia - ed all'improvviso i tubolari ed il muretto hanno ceduto.Sul posto anche 118 e vigili del fuoco. I tre hanno riportato fratture ma non sono considerati in gravi condizioni. Si trovano ora nel Pronto soccorso dell'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno. I carabinieri hanno messo in sicurezza l'area e provveduto al sequestro del tratto oggetto dell'incidente.