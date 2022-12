Tinge il cane di verde per assomigliare al Grinch, accusata di «maltrattamenti»: il video su TikTok scatena la polemica

Sono stati necessari tre colori per rendere il suo cane simile al Grinch. Ashley Spielmann è diventata famosa sulla piattaforma TikTok per aver mostrato, fiera, di aver tinto il suo Schnauzer verde, bianco e rosso per rafforzare il periodo natalizio che tanto ama. L'idea della donna ha fatto imbestialire gli animalisti che si sono imbattuti nel video, criticandola duramente: «Che cosa orribile, puro abuso».

La cagnolina educata si pulisce il muso dopo aver bevuto dalla ciotola: il video fa impazzire TikTok

Noodle, morto il Carlino star di TikTok: aveva 14 anni, lutto sui social

Bonus animali domestici: «Fino a 450 euro all'anno». La proposta in manovra, ecco chi ne avrebbe diritto

Il video su TikTok

La storia arriva dagli Stati Uniti, in particolare da Chicago ma il video è esploso così tanto da aver creato una bufera mediatica in tutto il mondo: più di 12 milioni di visualizzazioni per il filmato che mostra la trasformazione del cane in Grinch, il personaggio cinematografico che tenta di rubare con ogni mezzo le festività e le celebrazioni del Natale.

Dopo gli insulti ricevuti, la padrona Ashley ha precisato di aver portato il cane in una toelettatura, dunque i colori utilizzati sul pelo del suo amichetto a quattro zampe, dovrebbero essere - a suo dire -adatti per l’animale, e non tossici. Questo però non ha cambiato l'opnione degli utenti che l'hanno minacciata di denuncia per maltrattamento di animali.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Dicembre 2022, 15:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA