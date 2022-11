Pescato pesce rosso gigante da 30 chili: «Potrebbe essere il più grande al mondo». L'incredibile scoperta FOTO

Sampei, scansati. Un imprenditore inglese è riuscito a pescare quello che per molti può essere definito il pesce rosso più grande al mondo. La pesca record è avvenuta in Francia, al BlueWater Lakes, complesso dove gli appassionati si ritrovano per battute di pesca sportiva. Qui Andy Hackett, 42 anni, ha realizzato il suo piccolo sogno e ha poi scattato le foto che hanno entusiasmato i pescatori di tutto il mondo.

Pesce rosso gigante pescato in Francia

Il pesce rosso gigante, soprannominato "Carota", pesa 30 chili e ha vent'anni di vita. Nessuno era mai riuscito a tirarlo su, ma Andy era certo che esistesse: «Ho sempre saputo che "The Carrot" era lì dentro, ma non avrei mai pensato che l'avrei preso», ha detto al Daily Mail. Non si tratta del classico pesce rosso che si usa mettere nelle ampolle di cristallo, ma di una specie ibrida di carpa cuoio e carpa koi, pesci che solitamente si trovano negli stagni. Questo esemplare è stato introdotto nel lago circa 15 anni fa. Da allora è cresciuto in maniera sorprendete, fino a raggiungere la stazza attuale.

25 minuti per tirarlo fuori

Il proprietario del BlueWater Lakes ha spiegato che «il pesce non esce spesso, è molto sfuggente ed era riuscito a non farsi catturare fino all'arrivo di Andy Hackett». Il pescatore è ancora emozionato quando racconta il momento della cattura: «Ho capito che era grosso quando ha preso la mia esca e ha cominciato ad andare da una parte all'altra. Poi è venuto in superficie a 30 o 40 metri e ho visto che era arancione. Sono stato bravo e fortunato». Gli ci sono voluti 25 minuti per cercare di tirare fuori il pesce dall'acqua.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Novembre 2022, 12:58

