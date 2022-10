Ristrutturano casa e trovano 260 monete d'oro del XVIII secolo sotto al pavimento: vendute, guadagnano 850mila euro

Trovare un tesoro nascosto sotto il pavimento della cucina. Un sogno per chiunque, che si è avverato per una coppia dello Yorkshire, in Inghilterra. Grazie ai lavori di ristrutturazione fatti in casa, hanno portato alla luce per caso 260 monete d'oro del XVIII secolo, vendute all'asta per la cifra record di 754.000 sterline (circa 850mila euro).

Tesoro inestimabile

La scoperta è stata fatta nel 2019. La casa, costruita nel 18esimo secolo, è stata ristrutturata da cima a fondo. Così, quando gli operai sono arrivati alla cucina, hanno fatto l'incredibile scoperta. Rompendo il cemento del pavimento, hanno rinvenuto un vaso che era nascosto da centinaia di anni. All'interno 260 monete d'oro datate 1610-1727, che appartenevano ai Fernley-Maisters, una famiglia di Hull coinvolta nel commercio baltico. Con un valore inizialmente stimato attorno alle 200.000-250.000 sterline, sono state messe all'asta e vendute a un prezzo definito «assolutamente straordinario», le parole del banditore riportate dalla BBC.

La fortunata coppia non si svela

La casa d'aste, che ha affermato che la collezione rappresentava un valore stimabile di circa 100mila sterline odierne, l'ha definita «uno dei più grandi depositi di monete d'oro inglesi del XVIII secolo mai trovati in Gran Bretagna». L'identità della coppia che ha trovato il tesoro è rimasta sconosciuta. Il banditore Gregory Edmund ha definito il tesoro «120 anni di storia inglese nascosti in una pentola delle stesse dimensioni di una lattina».

«Immagina la scena - ha aggiunto il banditore - stai scegliendo di rifare il pavimento irregolare della tua cucina, infili un piccone nel cemento e appena sotto di te vedi una piccola scheggia d'oro. Così pensi che debba trattarsi solo di un cavo elettrico, ma poi scopri che è un disco rotondo d'oro e sotto ce ne sono altre centinaia».

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Ottobre 2022, 21:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA