Bonus animali domestici: «Fino a 450 euro all'anno». La proposta in manovra, ecco chi ne avrebbe diritto

Un bonus da 150 euro per ogni animale che vive in casa. Un emendamento della parlamentare di Forza Italia, Michela Brambilla, propone al Governo di inserire nella legge di Bilancio un bonus economico per chi si prende cura degli animali. La proposta sarebbe un aiuto economico per i proprietari di cani, gatti e non solo, fino ad un massimo di 450 euro all'anno, che sarebbero di sostegno per un massimo di tre animali domestici.

Chi ne ha diritto

Il testo, però, prevede l'elargizione del bonus solo a famiglie con reddito Isee non superiore a 15mila euro annui, quindi se la proposta di Brambilla dovesse passare l'esame dell'esecutivo, sarà considerato solo per i redditi medio-bassi, mentre per i redditi ancora più bassi, fino a 7 mila euro Isee, il bonus massimo raddoppierebbe fino a 900 euro annui per i possessori di 3 animali domestici.

Gestione Inps

Nell'emendamento, si precisa anche che la procedura per richiederlo, sarebbe comunque gestito dall'Inps che erogherebbe il bonus una volta l'anno.

