Bimbo di 5 anni morso e trascinato in piscina da un pitone: il papà e il nonno gli salvano la vita

di Redazione web

Tragedia sscampata a Byron Bay in Australia, dove un bambino di cinque anni stava giocando a bordo piscina, quando un pitone l'ha morso e trascinato in acqua. L'intervento repentino del papà e del nonno, hanno salvato la vita del piccolo.

Cinghiale sullo zerbino, la verità choc: «Non stava dormendo, era in agonia». Cos'è accaduto davvero

Pitbull lapidato e poi bruciato: aveva sbranato vivo un bambino di 8 anni

Cane abbandonato da ore in auto, arrivano i soccorsi e scoprono la commovente verità

La vicenda

In un pomeriggio tranquillo, un bambino di 5 anni stava giocando a bordo piscina e non si era accorto che intanto un pitone di circa tre metri si era intrufolato all'interno del giardino. Il serpente aveva puntato la sua piccola preda: ha morso il bambino a una gamba, trascinandolo di forza in acqua.

Il papà e il nonno del malcapitato, si sono resi conto in tempo di cosa stava accadendo e il 76enne si è tuffato in piscina per recuperare il nipote che uscito dall'acqua aveva ancora il pitone attaccato alla gamba. Il serpente è stato poi rimosso dal papà che l'ha costretto a lasciare il bambino.

Animali selvatici

L'Australia è un territorio che pullula di animali selvatici, di tutti i tipi. Non è quindi così difficile ritrovarsi tra le mura domestiche ragni, serpenti o insetti di grandi dimensioni.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Novembre 2022, 15:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA