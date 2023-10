Riceve un buono da 350 euro al ristorante e invita gli amici. Poi il dubbio: «Voi avreste offerto?»

di Redazione web

Il dubbio

La donna ha spiegato che lei e il suo compagno non hanno molti soldi da spendere, ma un pasto offerto al ristorante era proprio ciò di cui avevano bisogno. La donna, mamma due bambini, ha scritto su Mumsnet: «Abbiamo avuto degli amici a cena a casa qualche settimana fa e ho parlato loro del mio buono e dopo qualche calice di vino ho pensato che sarebbe stata una grande idea invitare il mio amico e la sua ragazza ad unirsi a noi.

«Quando arriva il conto, come penseresti di dividere? - ha chiesto la donna agli utenti online - Metteresti il ​​buono e poi divideresti il ​​resto tra le due coppie? Metteresti il ​​buono e poi ti aspetteresti che paghino il resto del conto? Più si avvicina il momento sto diventando sempre più ansiosa. Non voglio turbare i nostri amici, ma non posso nemmeno permettermi di sborsare un sacco di soldi per una serata. Mi pento di averli invitati adesso, cosa dovrei fare?».

Alcuni utenti si sono chiesti perché abbia parlato del buono ai suoi amici. Uno ha detto: «Non riesco a capire perché gli hai parlato del buono, a dire il vero. Adesso è diventato stressante piuttosto che una bella sorpresa». Un altro ha aggiunto: «Non avresti dovuto dirglielo, potevi goderti la cena o il pranzo con tuo marito e i tuoi figli. Ora ti toccherà offrire per non sembrare volgare»

