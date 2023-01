Bimbo spara alla maestra, la pistola era della mamma: «L'ha nascosta nello zaino». Il giallo del metal detector

di Redazione web

Ha sparato alla maestra con la pistola comprata da sua madre. Il bambino di sei anni residente a Newport News, cittadina della Virginia, negli Stati Uniti, venerdì scorso ha preso la pistola in casa, legalmente acquistata da sua madre, e l'ha nascosta nello zaino per portarla in classe. Il bimbo l'avrebbe tirata fuori per sparare intenzionalmente all'insegnante, Abigail Zwerner, 25 anni, che nonostante le ferite si è subito preoccupata di mettere in sicurezza i suoi studenti, prima di chiedere aiuto per se stessa.

Il giallo della pistola

Resta da capire come il bimbo abbia potuto prendere la pistola della mamma e tenerla nello zaino, senza che nessuno se ne accorgesse. Tra l'altro, la scuola elementare dove è avvenuta la sparatoria ha il metal detector all'entrata, ma da quanto emerge, non tutti i bambini sono sottoposti alla misura di estrema sicurezza.

Al momento la polizia non ha voluto fornire dettagli in merito all'alterco tra la maestra ed il bambino che ha fatto fuoco, perché ci sono indagini in corso, anche se la legge della Virginia non consente ai bambini di 6 anni di essere processati come adulti e sarebbe troppo giovane per essere affidato alla custodia del Dipartimento di giustizia minorile, in caso di colpevolezza. Negli Stati Uniti ci sono solamente tre casi in cui bambini di 6 anni hanno sparato con una pistola, per cui la stessa giurisprudenza non prevede dei provvedimenti punitivi.

Condizioni stabili

A distanza di quattro giorni dal ferimento, la giovane maestra della scuola elementare, rimane in ospedale in condizioni stabili. «E' un soldato, è un eroe», ha detto il capo della polizia, Steve Drew in conferenza stampa, aggiungendo che l'insegnante della Richneck Elementary School, gli ha chiesto ripetutamente del benessere dei suoi studenti, che al momento della sparatoria erano in classe.

Cosa è successo

I fatti si sono verificati venerdì scorso, poco dopo pranzo, intorno alle 14, quando la polizia ha ricevuto una chiamata da un insegnante dell'istituto e nel momento dell'intervento, il responsabile, ovvero il bambino di 6 anni era trattenuto da un impiegato della scuola. «La sparatoria non è stata accidentale, è stata intenzionale», le parole del capo della polizia, che sta indagando sulle circostanze che hanno spinto il minore a portare l'arma a scuola per sparare alla giovane donna.

Bimbo in detenzione

Zwerner è stata colpita alla mano e nella parte superiore del petto, ma dopo essersi assicurata di aver allontanato i bambini dal pericolo, prima di svenire, ha avuto la forza di chiedere aiuto ad una nonna, venuta a prendere il nipote, che ha chiamato il 911, il numero di emergenza. Sembra che il bimbo abbia sparato, mentre l'insegnante tentava di confiscargli l'arma, una Taurus da 9 mm. Nei confronti del bambino, preso in custodia ed in fase di valutazione in ospedale, la polizia chiederà un ordine di detenzione temporanea.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Gennaio 2023, 08:58

