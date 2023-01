Lanciano una bici su un treno dal cavalcavia e filmano l'incendio, attimi di paura in stazione tra i passeggeri

di Redazione web

Non c'è fine alla stupidità, che può mettere in serio pericolo la vita delle altre persone. E' quanto accaduto alla stazione di Palermo “Tommaso Natale”, dove qualcuno ha lanciato una bicicletta da un cavalcavia, mentre stava passando il treno. Un gesto di una pericolosità inaudita che avrebbe potuto provocare una vera tragedia agli utenti del treno in transito ed alle persone in attesa sulla banchina della stazione.

Rapinatore deruba tutti al ristorante, un cliente lo uccide a colpi di pistola e scappa: ora è ricercato

Follia social

Il video dell'incidente è stato pubblicato da Mobilita Palermo, dove si vede il convoglio che ad un certo punto viene colpito da un oggetto che nell'impatto con il mezzo provoca scintille e subito dopo fa divampare le fiamme sul tetto del treno. La cosa ancora più folle è che qualcuno, probabilmente un complice, stava filmando la sequenza che riprende quanto accaduto, da diverse angolazioni, persino dall'alto, dove si vedono le fiamme. Chiaro dunque che l'intento era quello di rendere virale il video di un gesto ad alto tasso di stupidaggine.

Colpì il padre alla gola con una fiocina da pesca: morto dopo mesi di agonia. Il figlio: «Non è colpa mia»

Protesta degli utenti

«Quella fermata è priva di qualsiasi regola, sono tanti gli utenti che da parecchio tempo lamentano problemi di sicurezza. Questo video conferma la demenza di qualche nostro concittadino» scrive un utente sulla pagina social di Palermo Mobilità. Ed ancora: «Palermo ha bisogno di controlli. Da quando hanno incentivato l'uso di bici elettriche e scooter,accessibili a chiunque, ragazzini non in grado di capire realmente l'entità delle loro azioni non fanno altro che causare danni e disagi. Servono controlli severi e continui».

La condanna del sindaco Roberto Lagalla

«Condanno fermamente l'atto vandalico che poteva avere serie ripercussioni per l'incolumità dei passeggeri del vagone - ha detto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla -. Ringrazio i Vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la tratta ferroviaria, ma resta la gravità di un gesto che provoca anche disagi al servizio di trasporto, soprattutto per chi deve raggiungere o arriva dall'aeroporto Falcone e Borsellino. L'augurio è che le forze dell'ordine facciano al più presto luce su questo e altri atti vandalici che da tempo hanno preso di mira la stazione Tommaso Natale».

Lanciano una bici su un #treno dal cavalcavia e filmano l'incendio, attimi di paura in stazione tra i passeggeri https://t.co/FcbJlT75ew — Leggo (@leggoit) January 9, 2023

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Gennaio 2023, 13:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA