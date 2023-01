Rapinatore deruba tutti al ristorante, un cliente lo uccide a colpi di pistola e scappa: ora è ricercato

di Redazione web

E' entrato in un ristorante di Houston, con la pistola in pugno per rapinare il locale ed i clienti a cui ha chiesto di mettere le mani nel portafoglio e tirar fuori il contante. Solo che il rapinatore non ha fatto i conti con il coraggio di uno degli avventori del locale, che dopo aver messo anche i suoi soldi sul tavolo, ha impugnato la pistola e sparato contro il rapinatore, morto sul colpo.

Ripreso dalla telecamera

La sparatoria si è svolta all'interno di Ranchito Taqueria, mentre le telecamere di sicurezza hanno ripreso la drammatica sequenza, in cui l'uomo puntava la pistola contro i clienti terrorizzati che si sono nascosti sotto ai tavoli per evitare di essere colpiti dai proiettili. Ma mentre il rapinatore si è girato verso la porta, con il malloppo di soldi, un cliente si è alzato all'improvviso e ha aperto il fuoco, sparando alla schiena per ben quattro volte, finché il rapinatore non è crollato a terra.

🚨#WATCH: Self-defense shooting of armed robber at a restaurant



📌#Houston | #Texas



Watch as a brave customer at a taqueria shot restaurant shot and killed an armed criminal who was robbing from other customers. Houston police are now looking for that person for questioning

Ha sparato cinque colpi

Ma non è tutto, perché quando il rapinatore era a terra, l'uomo lo ha raggiunto sparandogli un ultimo colpo a bruciapelo, il tutto ripreso dalle telecamere del ristorante, perché quando il rapinatore era a terra, l'uomo lo ha raggiunto sparandogli un ultimo colpo a bruciapelo. Prima di scappare dal locale, però, l'uomo ha preso i suoi soldi e quelli di altri clienti, a cui li ha restituiti, prima di fuggire per non essere interrogato dalla polizia. Ora gli investigatori stanno cercando l'uomo che ha ucciso il rapinatore 20enne, anche se nei suoi confronti non ci sarebbe nessuna accusa, nonostante la pistola del rapinatore fosse finta.

